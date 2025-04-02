Сыворотка для лица `MEDIHEAL` с витамином C для выравнивания цвета кожи 40 мл

1 990 ₽ 1 691 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Сыворотка для лица `MEDIHEAL` содержит 150 ppm производных витамина С и 30,000 ppm ниацинамидов. Оба компонента – мощные антиоксиданты, их совместное применение дает заметный омолаживающий эффект. Они также выравнивают тон кожи, придают сияние. Витамин С способствует увлечению выработки коллагена. В результате регулярного применения цвет лица улучшается, кожа сияет, становится гладкой и упругой.

Способ применения: Возьмите достаточное количество средства, легкими движениями распределите по всей области лица,… помассируйте кожу до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Water, Glycerin, Butylene Glycol, Betaine, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Methylpropanediol, Panthenol, Polyglyceryl-10 Laurate, Hydrogenated Lecithin, Carbomer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Tromethamine, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexylglycerin, Propanediol, Xanthan Gum, Adenosine, Melia Azadirachta Flower Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Fragrance(Parfum), Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Melia Azadirachta Leaf Extract, Tocopherol, Polyglyceryl-10 Oleate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Sodium Phytate, Corallina Officinalis Extract, Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Ceramide NP, Benzyl Glycol, Beta-Glucan, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Dextrin, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Hyaluronic Acid, Capryloyl Salicylic Acid, Gluconolactone Обзор от бренда

Вес в упаковке: 96 г

Высота упаковки: 115 мм

Ширина упаковки: 42 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 250978

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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