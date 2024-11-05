Сыворотка для лица `MIXIT` SKIN CHEMISTRY с пептидами меди и гиалуроновой кислотой (антивозрастная) 30 мл

Сыворотка для лица `MIXIT` SKIN CHEMISTRY с пептидами меди и гиалуроновой кислотой (антивозрастная) 30 мл

Сыворотка для лица `MIXIT` SKIN CHEMISTRY с пептидами меди и гиалуроновой кислотой (антивозрастная) 30 мл

445 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: зрелая
  • Вес в упаковке: 88 г
  • Высота упаковки: 106 мм
  • Ширина упаковки: 35 мм
  • Длина упаковки: 35 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 243167
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда SKIN CHEMISTRY — это серия сывороток на основе эффективно действующих компонентов, направленная на удовлетворение разных потребностей кожи. Выбери для себя идеальную формулу, которая обеспечит полноценный уход и здоровье твоей коже.
Антивозрастная сыворотка с пептидами меди и гиалуроновой кислотой оказывает омолаживающее действие, разглаживает морщины, выравнивает тон кожи и глубоко увлажняет.

Как работает:
• Пептиды меди способствуют разглаживанию морщин и заживлению ран, обладают противовоспалительными свойствами. Благодаря активации выработки коллагена и стимуляции стволовых клеток оказывают лифтинг-эффект и омолаживающее действие.
• Гиалуроновая кислота обеспечивает длительное увлажнение и удержание влаги в глубоких слоях дермы, повышает тонус и упругость, регулирует работу сальных желез, препятсnвует обезвоживанию, сухости и шелушению кожи.

Результат:
• Повышение эластичности кожи
• Повышение упругости кожи
• Улучшение внешнего вида кожи
• Уменьшение выраженности мелких морщин

Способ применения: Нанеси на чистую кожу лица, области вокруг глаз и шеи. При необходимости заверши уход кремом для… лица. Подходит для ежедневного использования утром и/или вечером.

Состав: Вода, Пропандиол, Трипептид Меди, Ксантановая Камедь, Гиалуронат Натрия, Каприлгидроксаминовая Кислота, 1,2-Гександиол, Лимонная Кислота

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