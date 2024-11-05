Сыворотка для лица `MIXIT` SKIN CHEMISTRY с пептидами меди и гиалуроновой кислотой (антивозрастная) 30 мл

445 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: зрелая

Вес в упаковке: 88 г

Высота упаковки: 106 мм

Ширина упаковки: 35 мм

Длина упаковки: 35 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 243167

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда SKIN CHEMISTRY — это серия сывороток на основе эффективно действующих компонентов, направленная на удовлетворение разных потребностей кожи. Выбери для себя идеальную формулу, которая обеспечит полноценный уход и здоровье твоей коже.

Антивозрастная сыворотка с пептидами меди и гиалуроновой кислотой оказывает омолаживающее действие, разглаживает морщины, выравнивает тон кожи и глубоко увлажняет.

Как работает:

• Пептиды меди способствуют разглаживанию морщин и заживлению ран, обладают противовоспалительными свойствами. Благодаря активации выработки коллагена и стимуляции стволовых клеток оказывают лифтинг-эффект и омолаживающее действие.

• Гиалуроновая кислота обеспечивает длительное увлажнение и удержание влаги в глубоких слоях дермы, повышает тонус и упругость, регулирует работу сальных желез, препятсnвует обезвоживанию, сухости и шелушению кожи.

Результат:

• Повышение эластичности кожи

• Повышение упругости кожи

• Улучшение внешнего вида кожи

• Уменьшение выраженности мелких морщин

Способ применения: Нанеси на чистую кожу лица, области вокруг глаз и шеи. При необходимости заверши уход кремом для… лица. Подходит для ежедневного использования утром и/или вечером.

Состав: Вода, Пропандиол, Трипептид Меди, Ксантановая Камедь, Гиалуронат Натрия, Каприлгидроксаминовая Кислота, 1,2-Гександиол, Лимонная Кислота