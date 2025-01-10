Сыворотка для лица `OSTIA` с экстрактом центеллы азиатской (успокаивающая) 35 г

799 ₽ 519 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 55 г

Высота упаковки: 93 мм

Ширина упаковки: 44 мм

Длина упаковки: 35 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 244127

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Сыворотка для лица OSTIA – это идеальное средство для ежедневного ухода, которое мгновенно освежает, увлажняет кожу и стирает с лица следы усталости! Экстракт центеллы азиатской моментально успокаивает и уменьшает покраснение, а также борется с несовершенствами и нормализует выработку кожного себума. Средство быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости.

Способ применения: равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица. Нежно помассируйте… кожу до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: ater, Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, Methylpropanediol, Glycereth-26, Niacinamide, Panthenol, Hydroxyethyl Urea, 1,2-Hexanediol, Centella Asiatica Extract, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Cinnamomum Cassia Bark Extract, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Portulaca Oleracea Extract, C12-14 Pareth-12, Carbomer, Tromethamine, Hydroxyethylcellulose, Allantoin, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Benzyl Glycol, Dipotassium Glycyrrhizate, Disodium EDTA, Citrus Limon (Lemon) Fruit Oil, Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Oil Обзор от бренда