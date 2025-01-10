Сыворотка для лица `OSTIA` с экстрактом центеллы азиатской (успокаивающая) 35 г

Сыворотка для лица `OSTIA` с экстрактом центеллы азиатской (успокаивающая) 35 г

Сыворотка для лица `OSTIA` с экстрактом центеллы азиатской (успокаивающая) 35 г

799 ₽ 519 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 55 г
  • Высота упаковки: 93 мм
  • Ширина упаковки: 44 мм
  • Длина упаковки: 35 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: для проблемной кожи
  • Артикул 244127
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Сыворотка для лица OSTIA – это идеальное средство для ежедневного ухода, которое мгновенно освежает, увлажняет кожу и стирает с лица следы усталости! Экстракт центеллы азиатской моментально успокаивает и уменьшает покраснение, а также борется с несовершенствами и нормализует выработку кожного себума. Средство быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости.

Способ применения: равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица. Нежно помассируйте… кожу до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: ater, Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, Methylpropanediol, Glycereth-26, Niacinamide, Panthenol, Hydroxyethyl Urea, 1,2-Hexanediol, Centella Asiatica Extract, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Cinnamomum Cassia Bark Extract, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Portulaca Oleracea Extract, C12-14 Pareth-12, Carbomer, Tromethamine, Hydroxyethylcellulose, Allantoin, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Benzyl Glycol, Dipotassium Glycyrrhizate, Disodium EDTA, Citrus Limon (Lemon) Fruit Oil, Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Oil Обзор от бренда

youcanchoose

Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа

Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа

Точечный крем для лица `SOME BY MI` с AHA, BHA, PHA-кислотами, экстрактами центеллы азиатской и чайного дерева (против несовершенств кожи) 10 мл

Точечный крем для лица `SOME BY MI` с AHA, BHA, PHA-кислотами, экстрактами центеллы азиатской и чайного дерева (против несовершенств кожи) 10 мл

Гель для душа `FELTED` без запаха с церамидами 900 мл

Гель для душа `FELTED` без запаха с церамидами 900 мл

Крем для лица `ASIS-TOBE` увлажняющий с центеллой азиатской (для всех типов кожи) 80 мл

Крем для лица `ASIS-TOBE` увлажняющий с центеллой азиатской (для всех типов кожи) 80 мл

Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01

Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01

Скульптор `ESTRADE` SCULPTEUR MON SECRET компактный тон 214

Скульптор `ESTRADE` SCULPTEUR MON SECRET компактный тон 214

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.