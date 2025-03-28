Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл

Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл

Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл

1 290 ₽ 1 096 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 192 г
  • Высота упаковки: 145 мм
  • Ширина упаковки: 53 мм
  • Длина упаковки: 54 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 249327
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

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Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда

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