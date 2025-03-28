Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл
1 290 ₽ 1 096 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 192 г
- Высота упаковки: 145 мм
- Ширина упаковки: 53 мм
- Длина упаковки: 54 мм
- Тег: Сыворотки для лица
- Раздел: сыворотки
- Артикул 249327
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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Все товары бренда Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл
Способ применения: По применению
Состав: — Обзор от бренда