Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл

1 290 ₽ 1 096 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 192 г

Высота упаковки: 145 мм

Ширина упаковки: 53 мм

Длина упаковки: 54 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 249327

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Сыворотка для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 50 мл

Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда