Сыворотка для лица `RATAPLAN` WATER PARSLEY с экстрактом омежника (успокаивающая) 50 мл

1 690 ₽ 990 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 110 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 115 мм

Ширина упаковки: 39 мм

Длина упаковки: 39 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 231807

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Сыворотка интенсивного действия подарит красоту и сияние Вашей коже! Благодаря высокой концентрации экстракта омежника (водяной петрушки) (69,7%), средство интенсивно увлажняет, успокаивает чувствительную кожу и разглаживает микрорельеф эпидермиса. Ниацинамид ускоряет процессы обновления и выравнивает тон кожи. Сыворотка нормализует выработку кожного себума и поддерживает оптимальный уровень увлажнения в течение всего дня.

Способ применения: После очищения и тонизирования кожи нанести несколько капель сыворотки на кончики пальцев,… распределить по коже лица лёгкими похлопывающими движениями. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: OENANTHE JAVANICA EXTRACT, GLYCERIN, ISOPENTYLDIOL, PROPANEDIOL, NIACINAMIDE, 1,2-HEXANEDIOL, WATER, BUTYLENE GLYCOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, FICUS CARICA (FIG) FRUIT EXTRACT, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF EXTRACT, HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT, HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT, VERONICASTRUM SIBIRICUM EXTRACT, ARTEMISIA GMELINII EXTRACT, ALOE FEROX LEAF EXTRACT, HYDROGENATED LECITHIN, SODIUM HYALURONATE, PANTHENOL, TROMETHAMINE, CARBOMER, SODIUM POLYACRYLATE, PVM/MA COPOLYMER, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ADENOSINE, XYLITYLGLUCOSIDE, DISODIUM EDTA, METHYLPROPANEDIOL, ANHYDROXYLITOL, XYLITOL, GLUCOSE, CERAMIDE NP, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, HYALURONIC ACID, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL Обзор от бренда