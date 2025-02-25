Сыворотка для лица `REVOLUTION` `RELOVE` SERUM 5% caffeine против отечности

1 170 ₽ 994 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 68 г

Высота упаковки: 85 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Прочие декоративные средства для лица

Раздел: прочее

Артикул 232656

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Двойной эспрессо на подходе! Прощай, усталый взгляд…

Эта сыворотка Relove by Revolution Energizing 5% Caffeine помогает снять отечность и осветляет темные круги под глазами, чтобы вы выглядели словно после полноценного сна.

Без отдушек

Cruelty-free и vegan

Способ применения: безымянным пальцем осторожно нанесите 1-2 капли сыворотки на чистую кожу вокруг орбитальной кости… (костная область, окружающая глаз, включая верхнюю часть щек и надбровную кость) перед нанесением консилера или тонального крема.

Состав: AQUA (WATER, EAU), PROPANEDIOL, CAFFEINE, NIACINAMIDE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE. Обзор от бренда