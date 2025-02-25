Сыворотка для лица `REVOLUTION` `RELOVE` SERUM 5% caffeine против отечности

Сыворотка для лица `REVOLUTION` `RELOVE` SERUM 5% caffeine против отечности

Сыворотка для лица `REVOLUTION` `RELOVE` SERUM 5% caffeine против отечности

1 170 ₽ 994 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 68 г
  • Высота упаковки: 85 мм
  • Ширина упаковки: 30 мм
  • Длина упаковки: 30 мм
  • Тег: Прочие декоративные средства для лица
  • Раздел: прочее
  • Артикул 232656
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Двойной эспрессо на подходе! Прощай, усталый взгляд…
Эта сыворотка Relove by Revolution Energizing 5% Caffeine помогает снять отечность и осветляет темные круги под глазами, чтобы вы выглядели словно после полноценного сна.
Без отдушек
Cruelty-free и vegan

Способ применения: безымянным пальцем осторожно нанесите 1-2 капли сыворотки на чистую кожу вокруг орбитальной кости… (костная область, окружающая глаз, включая верхнюю часть щек и надбровную кость) перед нанесением консилера или тонального крема.

Состав: AQUA (WATER, EAU), PROPANEDIOL, CAFFEINE, NIACINAMIDE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE. Обзор от бренда

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