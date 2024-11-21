Сыворотка для лица `YAN BEAUTY` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 30 мл

849 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 112 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 102 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 223584

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Сыворотка для лица YAN BEAUTY восполняет недостаток влаги, устраняет признаки обезвоженности кожи и возвращает ее в нормальное состояние. Гиалуроновая кислота притягивает и надолго удерживает влагу в коже, обеспечивая эффект моментального увлажнения и нормализуя ph-баланс. Входящие в состав постбиотики укрепляют и защищают эпидермис от негативных внешних факторов. Формула средства оказывает комплексное воздействие на кожу: отлично выравнивает тон, придает лицу сияние и заметно улучшает его цвет. Сыворотка обладает приятной гелевой текстурой и отлично подходит как для применения в вечернем уходе, так и под макияж утром!

Способ применения: Равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица, оставьте до полного… впитывания.

Состав: Water, Glycerin, Propanediol, Trehalose, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polyisobutene, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Lactobacillus Ferment Lysate, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Disodium Edta, Polyglyceryl-10 Stearate, Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hydrogenated Lecithin, Ceramide Ns, Ceramide Np, Ceramide Ap, Biosaccharide Gum-1, Ceramide Eop Обзор от бренда