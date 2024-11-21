Сыворотка для лица `YAN BEAUTY` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 30 мл

Сыворотка для лица `YAN BEAUTY` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 30 мл

Сыворотка для лица `YAN BEAUTY` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 30 мл

849 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: нормальная
  • Вес в упаковке: 112 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 102 мм
  • Ширина упаковки: 45 мм
  • Длина упаковки: 45 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 223584
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Сыворотка для лица YAN BEAUTY восполняет недостаток влаги, устраняет признаки обезвоженности кожи и возвращает ее в нормальное состояние. Гиалуроновая кислота притягивает и надолго удерживает влагу в коже, обеспечивая эффект моментального увлажнения и нормализуя ph-баланс. Входящие в состав постбиотики укрепляют и защищают эпидермис от негативных внешних факторов. Формула средства оказывает комплексное воздействие на кожу: отлично выравнивает тон, придает лицу сияние и заметно улучшает его цвет. Сыворотка обладает приятной гелевой текстурой и отлично подходит как для применения в вечернем уходе, так и под макияж утром!

Способ применения: Равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица, оставьте до полного… впитывания.

Состав: Water, Glycerin, Propanediol, Trehalose, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polyisobutene, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Lactobacillus Ferment Lysate, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Disodium Edta, Polyglyceryl-10 Stearate, Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hydrogenated Lecithin, Ceramide Ns, Ceramide Np, Ceramide Ap, Biosaccharide Gum-1, Ceramide Eop Обзор от бренда

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