Таиланд депортировал шесть активистов из-за критических комментариев в Facebook

Таиланд депортировал шесть активистов из-за критических комментариев в Facebook

Таиланд депортировал шесть активистов из-за критических комментариев в Facebook

Шесть камбоджийских активистов, обвиняемых в государственной измене за комментарии с критикой правительства в Facebook, депортированы из Таиланда, чтобы предстать перед судом, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, камбоджийские активисты критиковали свое правительство, а не правительство Таиланда.

Задержанные активисты – Пен Чан Сангкрим, Хонг Ан, Мин Чантхон, Инь Чантхоу, Соунг Кхунтеа и Ворн Чанратана – связаны с оппозиционной Партией национального спасения Камбоджи, которая была распущена перед всеобщими выборами 2018 года в рамках подавления оппозиции.

Демократическое движение Камбоджи раскритиковало решение об их возвращении, заявив, что на родине их ждет «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» в переполненной тюремной системе.

Активистов обвинили в государственной измене в августе, после публикации заявлений, критикующих участие правительства Камбоджи в многолетнем соглашении с соседними странами.

Оно касается зоны треугольника развития Камбоджа-Лаос-Вьетнам (CLV-DTA) в котором развивается торговля и миграция в четырех северо-восточных провинциях Камбоджи и приграничных районах Лаоса и Вьетнама. Оно было подписано в 1999 году и формализовано в 2004 году.

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