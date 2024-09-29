Таких осадков не было полвека: 112 человек погибли в Непале после сильнейших дождей

112 человек погибли и еще около 70 числятся пропавшими без вести из-за ливней, которые обрушились 28 сентября 2024 года на Катманду и прилегающие районы, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hindustan Times, в столице Непала за последние сутки зафиксировали самое большое количество осадков с 1970 года, что привело к затоплениям низинных районов и наводнениям.

По информации Метеоцентра гималайского государства, в Катманду выпало в среднем 240 мм осадков, в некоторых регионах зафиксировано 322 мм.

«Число погибших, вероятно, увеличится по мере продолжения спасательных операций. По состоянию на утро 29 сентября спасательные бригады перевезли в безопасные места около 3,3 тыс. человек. В спасательных операциях задействованы вертолеты, спасательные плоты и моторные лодки», – рассказал журналистам представитель полиции Дэн Бахадур Карки.