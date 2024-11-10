«Талибан» впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

«Талибан» впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

"Талибан" впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

Делегация талибов впервые примет участие во Всемирной климатической конференции ООН, которая состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию официально подтвердили в МИД Афганистана, передает агентство «Франс Пресс».

«Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи сообщил, что представители Национального агентства по охране окружающей среды прибыли в Баку. По словам дипломата, знакомого с ситуацией, Азербайджан действительно пригласил представителей Агентства по охране окружающей среды Афганистана в качестве наблюдателей».

Журналисты Bild при этом уточняют, что поскольку ООН не признает радикально-исламистское правительство талибов, они не имеют полномочий участвовать в обсуждениях между странами-членами ООН.

Однако Афганистан считается одним из государств, наиболее пострадавших от изменения климата. В этом году сотни человек погибли в результате наводнений. Зависимая от сельского хозяйства страна пережила сильнейшую засуху за последние десятилетия. Во многих регионах наблюдается нехватка продовольствия.

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