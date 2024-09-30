Танки Израиля вошли в населенный пункт на юге Ливана

Танки Израиля вошли в населенный пункт на юге Ливана

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Ynet, израильские военные прорвались сразу на нескольких участках границы.

Отмечается, что ЦАХАЛ начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта «Хезболлы». 

29 сентября армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане еще одного лидера «Хезболлах» – Набиля Каука.

youcanchoose

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Молоко и дыня 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Молоко и дыня 400 мл

Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии

Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Telegram пообещал властям Южной Кореи сотрудничать в вопросе дипфейков

Telegram пообещал властям Южной Кореи сотрудничать в вопросе дипфейков

Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии

Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.