Татьяна Бакальчук приняла неожиданное решение

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сегодня, 23 сентября 2024 года, заявила о смене фамилии, сообщает Zakon.kz.

Об этом она проинформировала в своем Telegram-канале.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала бизнесвумен, сменив фамилию в мессенджере на Ким.

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще раньше. 23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это и заявила об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

Но 18 сентября скандал принял новые обороты – у входа в офис Wildberries в Москве произошла стрельба. По словам Татьяны Бакальчук, «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве». Позднее стало известно, что во время попытки захвата офиса WB погибли два человека, пострадали семь человек, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание».