Татьяна Бакальчук заявила о попытке захвата офисов Wildberries в Москве: трое ранены

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сегодня, 18 сентября 2024 года, рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько сотрудников были ранены, сообщает Zakon.kz.

Об этом предпринимательница рассказала в своем Telegram-канале.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», – написала Татьяна Бакальчук.

Она публично обратилась к правоохранительным органам, которых попросила «взять на контроль эту ситуацию».

«У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», – заключила Татьяна Бакальчук.

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.

17 августа Татьяна Бакальчук раскрыла причину развода с мужем. По ее словам, причиной развала семьи стали «эмоциональные качели и абьюзивное поведение».