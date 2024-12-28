Таврос, торгово-производственная компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Сталелитейная, 14

Индекс: nan

Телефон: +7 (499) 283‒47‒73

Мобильный Телефон: +7‒953‒293‒77‒00

Сайт: http://www.ozinkovka.ru/

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00 (по предварительному звонку:)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду