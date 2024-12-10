Тайфун Челябинск, торговая компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Троицкий тракт, 48Б
Индекс: 454053.0
Телефон: +7 (351) 225‒42‒48
Мобильный Телефон: +7‒922‒238‒01‒15
Сайт: http://taifun74.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк