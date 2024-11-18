Тайфун Ман-И: семья из семи человек погибла на Филиппинах

Тайфун Ман-И: семья из семи человек погибла на Филиппинах

Тайфун Ман-И: семья из семи человек погибла на Филиппинах

Шестой крупный шторм, обрушившийся на Филиппины за последний месяц, принес новые разрушения, включая гибель семи человек из одной семьи в городе Амбагио в Нуэва-Бискайя на главном острове Лусон, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, по меньшей мере восемь человек погибли на севере Филиппин после того, как сильный ветер и проливной дождь, вызванные тайфуном Ман-И, спровоцировали оползни.

По словам чиновников, семья из семи человек, включая восьмилетнюю девочку, погибла 18 ноября, когда оползень засыпал их дом в городе Амбагио в северной провинции Лусон Нуэва-Бискайя.

По данным властей, от тайфуна и двух предыдущих штормов пострадало более миллиона человек.

Чиновники добавили, что около 700 тыс. человек покинули свои дома и перебрались во временные убежища или другие места, спасаясь от экстремальных условий.

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