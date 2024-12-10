ТД Егорыч, производственно-торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Гусинобродское шоссе, 66 к2
Индекс: 630039.0
Телефон: +7 (383) 292‒42‒24
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://istroit.ru
вид деятельности: Входные двери, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Окна, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Стекломагнезитовые листы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (зимний период: пн-пт 9:00-17:00)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк