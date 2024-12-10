ТД Егорыч, производственно-торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Гусинобродское шоссе, 66 к2

Индекс: 630039.0

Телефон: +7 (383) 292‒42‒24

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://istroit.ru

вид деятельности: Входные двери, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Окна, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Стекломагнезитовые листы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (зимний период: пн-пт 9:00-17:00)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Альта-Профиль, магазин отделочных материалов

Inside, салон интерьерных материалов

Каскад, магазин

Прорабыч, магазин строительных материалов

Форсайт Строй, торгово-строительная компания

Интерьеры и экстерьеры, художественно-производственная компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.