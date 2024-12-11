ТД Клинкер
город: Москва
Район: nan
Адрес: Кочновский проезд, 4 к1
Индекс: 125319.0
Телефон: +7 (495) 255‒07‒57
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://td-klinker.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:30 до 18:30, Вт: с 09:30 до 18:30, Ср: с 09:30 до 18:30, Чт: с 09:30 до 18:30, Пт: с 09:30 до 18:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду