ТД Строй-Плит, база строительных материалов
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Сибирский тракт, 47/3
Индекс: 420029.0
Телефон: +7 (843) 258‒94‒13
Мобильный Телефон: +7‒905‒315‒05‒25
Сайт: http://stroyplit.com
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб-вс)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк