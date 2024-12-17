ТД Строй-Плит, база строительных материалов

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Сибирский тракт, 47/3

Индекс: 420029.0

Телефон: +7 (843) 258‒94‒13

Мобильный Телефон: +7‒905‒315‒05‒25

Сайт: http://stroyplit.com

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк