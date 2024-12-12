ТД ЦМС

город: Курск

Район: Курск городской округ

Адрес: Кривецкий переулок, 8Б

Индекс: 305019.0

Телефон: +7 (4712) 22‒08‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://cms46.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк