ТД ЦМС
город: Курск
Район: Курск городской округ
Адрес: Кривецкий переулок, 8Б
Индекс: 305019.0
Телефон: +7 (4712) 22‒08‒60
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://cms46.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк