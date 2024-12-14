Тдка, строительная компания

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: улица Терешковой, 144/1а

Индекс: 460050.0

Телефон: +7 (3532) 68‒72‒17

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Резиновые покрытия / Комплектующие, Ремонт / отделка помещений, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду