Течет под краном: виды поломок и как самостоятельно их исправить

Рассказываем о причинах появления течи под краном-смесителем и предлагаем полезные инструкции по самостоятельному ремонту приборов разных типов.

И дешевые, и дорогие смесители время от времени выходят из строя. Чаще всего поломку можно исправить и вернуть прибору работоспособность. Большинство домашних мастеров справляется с этой проблемой самостоятельно, сантехника вызывают только в самых сложных случаях. Течь из-под смесителя к таким не относится, в большинстве случаев ее можно устранить самостоятельно. Разберемся, почему из-под крана течет вода и как исправить поломку.

Как отремонтировать смеситель, если течет из-под крана

Вероятные причины протечки

Определяем тип крана-смесителя

— Двухвентильный

— Однорычажный

Как отремонтировать смеситель

— Двухвентильный с кран-буксой

— Двухвентильный с полуоборотной кран-буксой

— Однорычажный дисковый

— Однорычажный шаровый

— С поворотным изливом

— Накладной

Вероятные причины протечки

Устранить поломку можно только после выяснения причины ее возникновения. Перечислим основные причины возникновения течи в основании прибора.

Неправильный монтаж. Обычно это выясняется сразу после установки или через очень короткое время. Вероятна ошибка в сборке прибора или недочет при его монтаже. Для исправления надо разобрать и переустановить устройство.

разобрать и переустановить устройство. Износ уплотнительной прокладки между корпусом и посадочным местом. С течением времени она теряет упругость и деформируется. Нужна замена прокладки.

Трещина на корпусе изделия. Иногда она может быть очень тонкой, заметной только с лупой. Тем не менее, будет давать течь. В этом случае нужна замена прибора.

Засорение запорного узла. Такая проблема возникает у однорычажных смесителей. Требуется очистка или замена детали.

Износ или засорение кран-буксы. Эти поломки бывают у двухвентильных кранов-смесителей. Нужна замена испорченного элемента или сальника кран-буксы.

Износ смесителя. У долго прослужившего устройства изнашиваются детали: запорные узлы, резьбы, т.п. Замена прокладок и подтягивание расшатавшихся элементов не решит проблему. Лучше всего заменить кран новым.

Как определить тип смесителя

Прежде, чем приступать к ремонту, надо определить тип своего крана-смесителя. Это нужно, чтобы разобраться с его конструкцией и типичными для нее поломками. Чаще всего в домах устанавливают два типа приборов: двухвентильные и однорычажные. Кратко охарактеризуем оба вида.

Двухвентильные

Такие смесители легко узнать по двум вентилям, которые отвечают за подачу холодной и горячей воды. Они могут быть разной формы и размеров, но обязательно присутствуют на корпусе устройства. По сути, это объединенные в общем корпусе два отдельных крана. У каждого из них свой вентиль для регулировки. Различают две разновидности двухвентильных смесителей. У приборов с кран-буксами вентильного типа регулировки осуществляются путем вращательно-поступательных движений. То есть пользователь на несколько оборотов закручивает или раскручивает вентили-барашки, чтобы настроить нужную температуру и напор.

Приборы второго вида работают немного иначе. В них в качестве запорного механизма установлены кран-буксы. Это металлические гильзы, внутри которых находятся керамические пластины с отверстиями и выемками. Когда пользователь поворачивает управляющий шток, он изменяет взаимное положение выемок и отверстий, что дает разный напор и температуру подающегося в излив потока. При этом кран-буксу не надо поворачивать на несколько оборотов, поэтому их называют полуоборотными.

Таким образом, если вентиль поворачивается на несколько оборотов, это двухвентильный прибор с кран-буксой вентильного типа. Если достаточно половины оборота — устройство с полуоборотной кран-буксой.

Однорычажные

У кранов-смесителей однорычажного типа нет вентилей. Регулировки осуществляют рычагом, который находится в верхней части корпуса. Такие приборы тоже бывают двух видов. У дисковых устройств в качестве запорного механизма установлен картридж с дисками, на которых есть выемки и отверстия. При повороте регулировочного штока они изменяют свое положение, тем самым изменяя напор потока и его температуру. В шаровых моделях запорным механизмом служит подпружиненный гладкий шар с отверстиями. Он под воздействием регулировочного рычага он вращается, что изменяет температуру и напор подающегося в излив потока. Отличить один тип однорычажного смесителя от другого без разбора невозможно. Единственный признак, указывающий на конструкцию, — более мягкий и плавный ход шаровых моделей.

Кроме того, смесители бывают накладными и настенными. В первом случае они устанавливаются на бортик раковины или ванны, к ним подводят гибкие шланги от водопровода. Настенные модели монтируются на стену. Вода подается через водорозетку, выводы которой находятся в стене.

Pixabay Накладной смеситель

ShutterStock/Fotodom.ru Настенный смеситель

Что делать, если течет вода из-под крана на кухне или в ванной

Технология ремонта зависит от типа крана-смесителя. Вне зависимости от типа устройства перед его починкой надо обязательно отключить подачу воды, для этого перекрывают водопроводную магистраль. Мы подготовили инструкции для всех разновидностей приборов.

Двухвентильный с кран-буксой

При проблемах с запорным узлом вода может протекать из-под вентиля и скапливаться у основания смесителя. Возможно неполное перекрытие потока с появлением капель из излива. Запорный узел у такого смесителя выполнен в виде штока, на одном конце которого закреплена каучуковая прокладка. При вращении она выдвигается или задвигается. При износе прокладки появляется течь. Для ее замены покупается ремкомплект.

Ремонт проводится в такой последовательности:

Снимите вентиль. Для этого снимите заглушку и открутите фиксатор. Возьмите разводной ключ, открутите кран-буксу. Снимите прокладку, замените ее новой. В некоторых моделях может быть еще одна дополнительная прокладка из силикона. Ее тоже нужно заменить. Поставьте кран-буксу на место и закрутите. Установите вентиль, зафиксируйте его на месте и накройте заглушкой.

Двухвентильный с полуоборотной буксой

Течь появляется из-под вентиля, может быть так, что начинает подкапывать из излива. У такого прибора запорным узлом является кран-букса с пластинами внутри. Подтекание появляется при ее износе или порче. Она не подлежит ремонту, только замене.

Делается это так:

Снимите вентиль. Чтобы это сделать, подденьте и уберите заглушку, выкрутите фиксатор. Аккуратно открутите кран-буксу. Возьмите точно такой же запорный узел, как был установлен раньше. Поставьте его на место и закрутите. Наденьте вентиль, закрутите фиксатор, установите заглушку.

Однорычажный дисковый смеситель

У таких моделей иногда течет вода под ручкой крана-смесителя. Это бывает из-за плохого прижатия картриджа. Причина — порча элемента или его неправильная установка.

Ремонт проводится следующим образом:

Снимите заглушку с фиксатора рычага-регулятора. Выкрутите фиксатор, для этого понадобится отвертка либо ключ-шестигранник. Снимите регулирующий рычаг. Открутите накладку в виде колпака. Разводным ключом аккуратно открутите прижимную гайку. Достаньте картридж и внимательно его осмотрите. Он должен быть целым, заломов и заминов на силиконовых уплотнителях. Если деталь испорчена, замените новой. Осмотрите посадочное место картриджа. Появление дефектов на корпусе говорит о необходимости замены прибора. Вставьте картридж в корпус. Попробуйте провернуть его вокруг оси. Если это получилось, значит он не встал на место. Установите его правильно. Поставьте и закрутите прижимную гайку. Закрутите накладку, поставьте рычаг-регулятор. Заверните фиксатор, накройте его заглушкой.

Однорычажный шаровый смеситель

Течь из-под ручки шарового крана-смесителя появляется при неполадках в запорном узле. Это подпружиненный шар, который находится внутри корпуса.

Чтобы отремонтировать прибор:

Снимите заглушку на корпусе, открутите расположенный под ней фиксатор. Снимите рычаг-регулятор. Рукой открутите накладку-колпак. Ключом раскрутите прижимную гайку, снимите кулачок и манжету. Выньте шар и подпружиненные манжеты, внимательно их осмотрите. На элементах возможно появление дефектов, деформации. В этом случае нужна замена. Осмотрите посадочное место на корпусе. Утечка возможна из-за его деформации, появлении раковин или трещин. Если это так и есть, придется менять смеситель. Соберите пары «манжета-пружина», установите их на место. Поставьте прокладку, на нее уложите шар, установите манжету и кулачок. Поставьте и закрутите прижимную гайку. Закрутите колпак-накладку, установите на него рычаг-регулятор. Вкрутите фиксатор, закройте его накладкой.

Модели с поворотным изливом

Если течет из-под крана смесителя с поворотным гусаком, причина может быть в износе прокладки, которая герметизирует соединение корпуса и излива. Решением проблемы станет замена. Есть две разновидности таких смесителей. У первой излив крепится на резьбовое соединение, может вставляться и фиксироваться винтом или же просто прикручиваться гайкой. В любом случае его нужно снять, вынуть прокладку и заменить ее новой.

Излив может быть и нижней частью крана-смесителя, так чаще всего бывает у накладных моделей. В этом случае для ремонта прибор нужно снять с раковины. Для этого снимают гибкие шланги-подводку, откручивают крепежную гайку и снимают кран-смеситель. После этого аккуратно раскручивают корпус и снимают излив. Вынимают два кольца-прокладки, заменяют их новыми такого же размера. После этого собирают прибор и ставят его на бортик.

Накладные приборы

Течь может появиться на участке соединения смесителя и водорозетки. Утечка чаще всего возникает по причине износа прокладок, которые герметизируют соединение. Для устранения проблемы надо открутить гайки, которыми прибор закреплен к эксцентрикам. После этого можно отсоединить устройство от водорозетки. Теперь нужно вынуть и заменить прокладки, поставить кран-смеситель на место и зафиксировать его гайками.