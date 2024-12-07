Техно Групп, компания по снабжению и комплектации строительных объектов

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Новаторов, 13

Индекс: 625019.0

Телефон: +7 (3452) 68‒81‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tg-tmn.com

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грузоподъёмное оборудование для строительства, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплекту

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк