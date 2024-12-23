Техно-Профиль, торгово-производственная компания

город: Курган

Район: Курган городской округ

Адрес: Омская улица, 179г

Индекс: 640027.0

Телефон: +7 (3522) 509‒333

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--45-mlcmpkhaikr4ah0i.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк