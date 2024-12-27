ТЕХНО

город: Альметьевск

Район: Альметьевский район

Адрес: Сургутская, 3 ст1

Индекс: 423450.0

Телефон: +7 (8553) 44‒24‒33

Мобильный Телефон: +7‒999‒155‒49‒99

Сайт: http://tehno-alm.2gis.biz

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк