ТехноГрес, офис

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: улица 30 лет Победы, 4Б

Индекс: 625007.0

Телефон: +7 (3452) 65‒01‒29

Мобильный Телефон: +7‒922‒041‒85‒55

Сайт: http://tumen.technogres.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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