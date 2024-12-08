ТехноГрес, офис

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: улица 30 лет Победы, 4Б

Индекс: 625007.0

Телефон: +7 (3452) 65‒01‒29

Мобильный Телефон: +7‒922‒041‒85‒55

Сайт: http://tumen.technogres.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду