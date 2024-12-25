ТехноГрес

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Северная, 2/1

Индекс: 450097.0

Телефон: +7 (347) 229‒48‒26

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ufa.technogres.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду