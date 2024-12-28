Технология, торговая компания
город: Сызрань
Район: Сызрань городской округ
Адрес: Урицкого, 2
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒824‒25‒01
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Оборудование для энергосбережения, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк