Технология, Цех

город: Курск

Район: Курск городской округ

Адрес: Республиканская, 5в

Индекс: 305022.0

Телефон: +7 (4712) 70‒70‒82

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tehno46.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные блоки, Строительство сооружений сельскохозяйственного назначения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк