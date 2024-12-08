Технология, Цех
город: Курск
Район: Курск городской округ
Адрес: Республиканская, 5в
Индекс: 305022.0
Телефон: +7 (4712) 70‒70‒82
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tehno46.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные блоки, Строительство сооружений сельскохозяйственного назначения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк