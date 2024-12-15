Технониколь, компания

город: Люберцы

Район: Люберцы городской округ

Адрес: Транспортная улица, 2

Индекс: 140000.0

Телефон: 8‒800‒600‒09‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tstn.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитные материалы, Окна, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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