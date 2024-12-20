Технониколь, корпорация
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Гиляровского, 47 ст5
Индекс: 129110.0
Телефон: +7 (495) 925‒55‒75
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://nav.tn.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Огнезащитные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: nan