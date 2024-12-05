Технониколь Система, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Седова, 13

Индекс: 192148.0

Телефон: +7 (812) 386‒11‒66

Мобильный Телефон: +7‒931‒267‒74‒63

Сайт: http://jivo.chat/goPUq6gfBm

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк