Технониколь Система, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Седова, 13
Индекс: 192148.0
Телефон: +7 (812) 386‒11‒66
Мобильный Телефон: +7‒931‒267‒74‒63
Сайт: http://jivo.chat/goPUq6gfBm
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк