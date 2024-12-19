Техностиль, Производственный цех
город: Щекино
Район: Щёкинский район
Адрес: Болдина, 115
Индекс: 301249.0
Телефон: +7 (4872) 52‒50‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ts-panel.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Стеновые панели, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк