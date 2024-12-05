Технострой, компания по продаже товаров для окон и отделки

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: улица Фрунзе, 174-а

Индекс: nan

Телефон: +7 (8634) 341‒084

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tstagan.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк