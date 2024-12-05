Технострой, компания по продаже товаров для окон и отделки
город: Таганрог
Район: Таганрог городской округ
Адрес: улица Фрунзе, 174-а
Индекс: nan
Телефон: +7 (8634) 341‒084
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tstagan.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 12:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк