ТехноСтрой, компания

город: Октябрьский

Район: Октябрьский городской округ

Адрес: Трудовая улица, 1/6

Индекс: nan

Телефон: +7 (34767) 3‒00‒98

Мобильный Телефон: +7‒927‒088‒81‒77

Сайт: http://ts-okt.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк