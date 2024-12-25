ТехноСтрой, компания
город: Октябрьский
Район: Октябрьский городской округ
Адрес: Трудовая улица, 1/6
Индекс: nan
Телефон: +7 (34767) 3‒00‒98
Мобильный Телефон: +7‒927‒088‒81‒77
Сайт: http://ts-okt.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк