ТЕХНОстрой, торговая компания

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: Игнатьевское шоссе, 20/4

Индекс: 675028.0

Телефон: +7 (4162) 99‒11‒35

Мобильный Телефон: +7‒914‒570‒16‒48

Сайт: http://Tehnostroi28.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк