ТехноСтройСервис, торговая компания

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: проезд Автоматики, 8/2

Индекс: 460048.0

Телефон: +7 (3532) 69‒36‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--56-6kcayseuesvfgof3m.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк