ТехноСтройСервис, торговая компания
город: Оренбург
Район: Оренбург городской округ
Адрес: проезд Автоматики, 8/2
Индекс: 460048.0
Телефон: +7 (3532) 69‒36‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--56-6kcayseuesvfgof3m.xn--p1ai
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк