ТехСтройАльянс, Офис

город: Химки

Район: Химки городской округ

Адрес: улица Маяковского, 18а

Индекс: 141402.0

Телефон: +7 (495) 050‒03‒87

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ts-a.su

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Строительство спортивных сооружений / площадок, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк