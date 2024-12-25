ТехСтройАльянс, Офис
город: Химки
Район: Химки городской округ
Адрес: улица Маяковского, 18а
Индекс: 141402.0
Телефон: +7 (495) 050‒03‒87
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ts-a.su
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Строительство спортивных сооружений / площадок, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк