Текс-колор Прикамье, торгово-монтажная компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: улица Революции, 20

Индекс: 614007.0

Телефон: +7 (342) 270‒08‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tex-color.ru

вид деятельности: Лакокрасочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк