Текс-колор Прикамье, торгово-монтажная компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: улица Революции, 20
Индекс: 614007.0
Телефон: +7 (342) 270‒08‒88
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tex-color.ru
вид деятельности: Лакокрасочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк