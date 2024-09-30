Telegram пообещал властям Южной Кореи сотрудничать в вопросе дипфейков

Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи в вопросе противодействия распространению порнографических дипфейков и некоторым другим правонарушениям, которые совершаются с использованием мессенджера, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание m.khan.co.kr со ссылкой на южнокорейскую Комиссию по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи.

«Тelegram сообщил Комиссии по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи, что впредь будет придерживаться принципа нулевой терпимости в отношении незаконной информации, злоупотребляющей использованием технологий, таких как дипфейк… Представители Telegram обязались в соответствии с этим принципом всесторонне сотрудничать не только по преступлениям в области половых отношений в цифровой среде, но и в отношении… наркотиков, азартных игр и другой незаконной информации», – говорится в сообщении.

Представители мессенджера обязались регулярно консультировать сотрудников комиссии и в дополнение к действующему каналу общения создать еще одну горячую линию с сотрудником, который всегда будет на связи. Южнокорейский регулятор отметил, что очень позитивно оценивает результаты первых консультаций и надеется, что Telegram в дальнейшем будет еще более оперативно блокировать и удалять незаконную информацию.

Издание отмечает, что это первый контакт Telegram с южнокорейскими правоохранителями.

Отмечается, что полиция Южной Кореи проводит доследственную проверку по фактам преступлений с использованием порнографических дипфейков, опубликованных в Telegram, и рассматривает возможность заведения уголовных дел в отношении ответственных лиц мессенджера. В случае выдвижения официальных обвинений на имя руководителя Telegram может быть выписан ордер на арест, который передадут в Интерпол. Южнокорейские полицейские также рассматривают варианты сотрудничества со следственными органами Франции.