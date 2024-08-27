Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК

Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК

Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК

Тест ДНК помог опознать тело жительницы Канады спустя два десятилетия после того, как ее тело было найдено в 2500 милях (4023 км) от ее дома, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, тело пропавшей канадки было идентифицировано с помощью современных судебно-медицинских тестов спустя почти два десятилетия после того, как ее останки были найдены в 2005 году примерно в 4 км от ее дома.

В последний раз Тэмми Эйлин Пеннер видели в начале того года, а официальный отчет о пропаже человека был подан в Королевскую канадскую конную полицию 7 февраля.

Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК

Канадские власти воспользовались услугами компании, занимающейся тестами ДНК, для идентификации Пеннер, останки которой до недавнего времени были известны только как Роквуд Джейн Доу.

Следователи до сих пор не знают, что стало причиной смерти Пеннер. Но обстоятельства ее гибели признали подозрительными.

Тело женщины было обнаружено под спальным мешком на остановке для отдыха. На ней не было украшений или удостоверения личности. Власти полагают, что одежда, которую она носила, когда умерла, была куплена где-то в Монреале или его окрестностях, что почти в 400 милях (643 км) от Роквуда.

К другим новостям мира: чрезвычайная обстановка сложилась в Нигере из-за разрушительного наводнения.

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