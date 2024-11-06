Тени для век `STELLARY` EYE TATTOO жидкие устойчивые тон 04 Champagne

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ВСЕ ОТТЕНКИ Тени для век `STELLARY` EYE TATTOO жидкие устойчивые тон 04 Champagne Артикул 243501 579 ₽ 405 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 36 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 115 мм

Ширина упаковки: 17 мм

Длина упаковки: 17 мм

Тег: Тени для глаз

Раздел: тени для век

Артикул 243501

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Роскошные матовые и сияющие оттенки с высокой пигментацией для более притягательного и выразительного образа. Невесомая жидкая текстура теней легко наносится и равномерно распределяется по коже. Жидкие тени не скатываются и стойко держатся на веке в течение всего дня, сохраняя насыщенный цвет. Представлены в пяти натуральных оттенках. дымчато-бежевом (01 – Enigma) и дымчато-розовом (02 – Privilege) с матовым финишем, холодно-розовом (03 – Sweet dreams), золотисто-бежевом (04 – Champagne) и золотисто-розовом (05 – Affection) с сияющим финишем. Анималистичный дизайн флакона сочетает черное матовое напыление, сияющие золотые акценты и изображение грациозной змеи.

Способ применения: Жидкие тени легко нанести на веко подушечками пальцев, аппликатором или кистью для теней 208… STELLARY PRO. После нанесения и растушевки дождитесь фиксации теней на веке. Время фиксации зависит от плотности нанесения теней. Благодаря невесомой текстуре тени можно использовать как базу для макияжа век. Интенсивность цвета можно регулировать количеством продукта — нанести и растушевывать в течение минуты до нужного эффекта.

Состав: ISODODECANE, OCTYLDODECANOL, SILICA, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ALCOHOL DENAT., PHENOXYETHANOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE, +/-: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 16035.