Теплая керамика, торговая компания
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Казанский проспект, 256
Индекс: 423800.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒402‒00‒95
Сайт: http://chelny.tkeramika.ru
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные группы, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты