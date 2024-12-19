Теплая керамика, торговая компания

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Казанский проспект, 256

Индекс: 423800.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒402‒00‒95

Сайт: http://chelny.tkeramika.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные группы, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты