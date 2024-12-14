Тепло-авангард, компания

город: Светлогорск

Район: Светлогорский городской округ

Адрес: Железнодорожная, 3а

Индекс: 238563.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://teploavangard.com

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк