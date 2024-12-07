Тепло-Снаб, торговая компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Ветеранов Труда, 6/2

Индекс: 625031.0

Телефон: +7 (3452) 693‒527

Мобильный Телефон: +7‒908‒873‒00‒54

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (склад: пн-пт 9:00-17:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду