Теплоблок, производственная компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Спортивная, 33
Индекс: 420073.0
Телефон: +7 (843) 203‒93‒61
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://termopanel-rt.ru
вид деятельности: Строительные блоки, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты