Теплоблок, производственная компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Спортивная, 33

Индекс: 420073.0

Телефон: +7 (843) 203‒93‒61

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://termopanel-rt.ru

вид деятельности: Строительные блоки, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты