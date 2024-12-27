Теплохранитель, компания

город: Псков

Район: Псков городской округ

Адрес: Леона Поземского, 92 к21

Индекс: 180000.0

Телефон: +7 (8112) 79‒30‒35

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://teplohranitel.com

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт