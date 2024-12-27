Теплохранитель, компания
город: Псков
Район: Псков городской округ
Адрес: Леона Поземского, 92 к21
Индекс: 180000.0
Телефон: +7 (8112) 79‒30‒35
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://teplohranitel.com
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт