Теплохранители

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Коммунальная улица, 2/1

Индекс: 610035.0

Телефон: +7 (8332) 43‒53‒32

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80ajblbodnhinti1b.xn--p1ai

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Прочистка систем дымоходов / газоходов, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду