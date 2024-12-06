Теплоплюс, торгово-монтажная компания

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Октябрьская, 11

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 9‒56‒00

Мобильный Телефон: +7‒920‒001‒18‒78

Сайт: http://teploplus52.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду