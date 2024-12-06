Теплоплюс, торгово-монтажная компания
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Октябрьская, 11
Индекс: nan
Телефон: +7 (83147) 9‒56‒00
Мобильный Телефон: +7‒920‒001‒18‒78
Сайт: http://teploplus52.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду