Теплосиб, торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Холодильная, 17

Индекс: 630001.0

Телефон: +7 (383) 383‒01‒88

Мобильный Телефон: +7‒913‒952‒70‒00

Сайт: http://www.teplosibbatiz.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк