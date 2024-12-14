Теплосиб, торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Холодильная, 17
Индекс: 630001.0
Телефон: +7 (383) 383‒01‒88
Мобильный Телефон: +7‒913‒952‒70‒00
Сайт: http://www.teplosibbatiz.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк